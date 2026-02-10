Galatasaray'dan 12 günde 4 maç!

Süper Lig'de 23. haftanın maç programı açıklandı.
Galatasaray, ligin 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Galatasaray, 23. haftanın programının açıklanmasıyla birlikte 13 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında dört maça çıkacak.
Galatasaray'ın o takvimi şu şekilde:
13 Şubat: Galatasaray - Eyüpspor
17 Şubat: Galatasaray - Juventus
21 Şubat: Konyaspor - Galatasaray
25 Şubat: Juventus - Galatasaray
Galatasaray, ligin 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Galatasaray, 23. haftanın programının açıklanmasıyla birlikte 13 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında dört maça çıkacak.
Galatasaray'ın o takvimi şu şekilde:
13 Şubat: Galatasaray - Eyüpspor
17 Şubat: Galatasaray - Juventus
21 Şubat: Konyaspor - Galatasaray
25 Şubat: Juventus - Galatasaray