Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı.
kulüpten yapılan açıklamada; ''Özbelsan Sivasspor'umuz, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi.Yeni teknik direktörümüz için kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Burak Özçoban ile Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir katıldı. Gerçekleştirilen törende taraflar arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.'' ifalerine yer verildi.
