UGİK'26 kapsamında 'Ufkun Ucunda İş Yapmak' paneli düzenlendi

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, artık değişimin hızının inanılmaz noktaya geldiğini belirterek, "Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." dedi.Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK'26), "Future: Today" temasıyla devam ediyor.Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında "Ufkun Ucunda İş Yapmak" başlıklı panelde konuşan Özdemir, Spotify Camp Nou Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük futbol stadyumu olacağını belirtti.Özdemir,ifadelerini kullandı.Stadyumu bu iki seviyenin dışında inşa ettiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:Özdemir, stadyumun çatısı yapılacağını ve çatısına solar paneller konulacağını, Barcelona Futbol Kulübü maçlarını yaparken inşaatın devam edeceğini vurguladı.Dolayısıyla Avrupa maçları olduğunda neredeyse haftada bir gün çalışıldığını belirten Özdemir, tribünlerin şu anda çatısı olmadığı için yağmur aldığını, zaten bunun beklenen bir konu olduğunu aktardı.Özdemir, "Artık değişimin hızı inanılmaz noktaya geldi. Yapay zekayla dünyadaki gelişmelerle tüm teknoloji tarafındaki gelişimlerle artık biz böyle değişimin peşinden koşuyoruz gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.