Francisco Conceicao: "Galatasaray zor olacak"

Juventus forması giyen Francisco Conceicao, "Galatasaray'a karşı zor olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak istiyoruz." diye konuştu.

10 Şubat 2026 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Francisco Conceicao: 'Galatasaray zor olacak'
Juventus forması giyen Francisco Conceicao, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

FİZİKSEL DURUMU

Geçtiğimiz günlerde dizinden hafif bir sakatlık yaşayan Portekizli futbolcu, sahalara geri dönmeye hazır olduğunu söyledi. Conceicao, "İyiyim, fiziksel problemimi aştım ve hazırım." dedi.

GOL SAYISI

Sözlerine devam eden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon az gol atmasıyla ilgili, "Bu sezon gol sayım biraz düşük ama böyle devam edersem kesinlikle artacaktır." diye konuştu.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Juventus olarak hedeflerinin mümkün olduğunca üst sıralar olduğunu söyleyen ve maç maç düşündüklerini aktaran Conceicao, geleceğiyle ilgili de mesaj verdi ve, "Şampiyonluklar kazanmak ve büyük şeyler yapmak için kendimi uzun süre Juventus'ta görüyorum." dedi.

INTER VE GALATASARAY MAÇLARI

Ligde hafta sonunda Inter deplasmanına gidecek Juventus, gelecek hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.

Inter ve Galatasaray maçlarıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Inter çok iyi bir dönemden geçiyor ama biz kazanmak için gerekli kaliteye sahibiz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a karşı zor olacak ama son 16'ya kalmak istiyoruz." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
