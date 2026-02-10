10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Final-Four biletleri satışa çıkıyor!

Basketbol'un en büyük turnuvası EuroLeague'de final four için biletler 11 Şubat'ta satışa çıkacak.

calendar 10 Şubat 2026 12:41
Haber: AA
Final-Four biletleri satışa çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri 11 Şubat'ta satışa sunulacak.

BİLETLER İÇİN ADRES;

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

BİLETLER 4 FARKLI ZAMANDA SATIŞA ÇIKACAK

Yoğun talep nedeniyle biletlerin satışı şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirilecek. Önceki üç Dörtlü Final'den en az birine bilet alan sporseverler, bugün açılacak ön satış hakkından yararlanabilecek.

Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak.

Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 avro arasında değişiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.