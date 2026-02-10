Final-Four biletleri satışa çıkıyor!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri 11 Şubat'ta satışa sunulacak.



BİLETLER İÇİN ADRES;



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.



BİLETLER 4 FARKLI ZAMANDA SATIŞA ÇIKACAK



Yoğun talep nedeniyle biletlerin satışı şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirilecek. Önceki üç Dörtlü Final'den en az birine bilet alan sporseverler, bugün açılacak ön satış hakkından yararlanabilecek.



Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak.



Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 avro arasında değişiyor.



