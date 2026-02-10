10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C maçları İstanbul'da yapılacak

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 Grup C sutopu maçları İstanbul'da oynanacak. Organizasyonda ülkemizi iki takım temsil edecek.

calendar 10 Şubat 2026 17:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye'den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C'de üst tura yükselmek için mücadele edecek. Üç gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul'da Engin Bora Sutopu Havuzu'nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

13 Şubat 2026 Cuma

20.00 ENKA SK - Carouge Natation

14 Şubat 2026 Cumartesi

19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation

15 Şubat 2026 Pazar

12.00 Galatasaray SK - ENKA SK

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
