Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 168 sporcu katıldı.
Para tekvando branşında K44 sınıfında birinci olan sporcular şöyle:
Erkekler: Adem Arda Özkul (+80 kilo), Yusuf Eren Ay (58 kilo), Mehmet Dönmez (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo)
Kadınlar: Kübra Nur Kaplan (+65 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo)
- Para Poomsae
Şampiyonada para poomsae disiplininde büyükler kategorisinde bireyselde altın madalya kazanan sporcular şunlar:
Kadınlar: Gizem Bayrak (P21), Fatima Kevser Kıdeyş (P22), Melisa Şimşek (P23), Zeynep İrem Deveci (P33), Damla Zamkı (P34), Vahide Zişan Hotun (P72)
Erkekler: Berkay Çotaoğlu (P21), Cemal Öztürk (P22), Yusuf Eymen Otalı (P23), Muhammed Hasandal (P31), Fahrettin Karabağ (P33), Ahmet Kayra Ödemiş (P52), Mahmut Arda Doğan (P53), Sedat Güneş (P32), Furkan Kaan Ata (P34), Okan Hotun (P72)
