10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi.

Ankara Taha Akgül Spor Salon'unda düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası tamamlandı.

Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 168 sporcu katıldı.

Para tekvando branşında K44 sınıfında birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler: Adem Arda Özkul (+80 kilo), Yusuf Eren Ay (58 kilo), Mehmet Dönmez (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo)

Kadınlar: Kübra Nur Kaplan (+65 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo)

- Para Poomsae

Şampiyonada para poomsae disiplininde büyükler kategorisinde bireyselde altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar: Gizem Bayrak (P21), Fatima Kevser Kıdeyş (P22), Melisa Şimşek (P23), Zeynep İrem Deveci (P33), Damla Zamkı (P34), Vahide Zişan Hotun (P72)

Erkekler: Berkay Çotaoğlu (P21), Cemal Öztürk (P22), Yusuf Eymen Otalı (P23), Muhammed Hasandal (P31), Fahrettin Karabağ (P33), Ahmet Kayra Ödemiş (P52), Mahmut Arda Doğan (P53), Sedat Güneş (P32), Furkan Kaan Ata (P34), Okan Hotun (P72)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.