10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

10 Şubat 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 20:45
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmalardaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Kayıtlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaki pozisyonlar da yer aldı.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının VAR kayıtları;

VAR: "Ali"

Ali Şansalan: "Evet"

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz."

AVAR: "Kendi defansından sekmiyor. Hücumdan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?"

VAR: "Kol açık"

Ali Şansalan: "Evet, geldim ekrana. Göster."

VAR: "Temas anıyla başlıyorum"

Ali Şansalan: "Tamam, nereden geldiğini göster bana ele."

VAR: "Nereden geldiğini gösteriyorum"

Samsunspor - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un faul gerekçesiyle iptal edilen golünün VAR kayıtları;

VAR: "Alper VAR konuşuyor"

Alper Akarsu: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Alper Akarsu: "Evet geldim, ekrandayım"

VAR: "Burada mavili oyuncunun ayağa bastığını görüyorsun şu an."

Alper Akarsu: "Evet, gördüm"

Alper Akarsu: "Tekrar bastığı noktaya geri gel"

VAR: "Tamam gösteriyorum"

Alper Akarsu: "Tamam APP'de olduğunu gösterir misin bana pozisyonun? APP'de olduğunu göster."

VAR: "Gösteriyorum. Oynatıyorum şimdi"

Alper Akarsu: "Tamam gördüm. Tekrar ayağa basmaya getir. Ucuna mı basıyor, tam mı basıyor? Kartı ona göre karar vereceğim."

VAR: "Tamam. Bu açım en iyisi. İstersen farklı bir açı da verebilirim."

Alper Akarsu: "Verebilirsen ver, ver, ver, ver farklı açı ver. Gördüm ben."

Alper Akarsu: "Tamam teşekkürler. Golü iptal ediyorum. Direkt serbest vuruşla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır, tamamdır."

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Beşiktaş'ın kazandığı penaltının VAR kayıtları;

VAR: "Oğuzhan VAR konuşuyor."

Oğuzhan Çakır: "Evet dinliyorum."

VAR: "Potansiyel penaltı ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Oğuzhan Çakır: "Evet, ekranın başındayım."

VAR: "İlk temas anını gösteriyorum."

Oğuzhan Çakır: "Tamam gördüm, pozisyon içeride."

VAR: "Bir açım daha var istersen."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, benim için yeterli. Teşekkür ederim. Penaltı veriyorum, kart vermeyeceğim."

VAR: "Tamam."

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Beşiktaş'ın attığı golün VAR kayıtları;

VAR: "Oğuzhan VAR konuşuyor."

Oğuzhan Çakır: "Evet dinliyorum."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum. Sübjektif bir karar. Sana oyuncunun ofsaytta olup olmadığını, etki edip etmediğini göstereceğim."

Oğuzhan Çakır: "Tamam."

VAR: "12 numaralı oyuncu topla oynuyor. Murat, burada 53 numara için bayrak kaldırıyor. 53 numaralı oyuncunun rakibine top oyuna girdiği andan itibaren bir müdahalesi olmadığını, rakibin..."

Oğuzhan Çakır: "Tamam oynat. Etkileyip etkilemediğine bakacağım rakibini."

VAR: "Evet, onları göstereceğim sana. Şimdi yakın çekimde de göstereceğim. Top oyuna girdikten sonraki o ikili oyuncunun mücadelesi kale arkası verir misin?"

Oğuzhan Çakır: "Oynat hocam. Oynat, oynat, oynat."

VAR: "Bak şimdi."

Oğuzhan Çakır: "Yakın açıdan bir daha oynatır mısın?"

VAR: "Top oyuna girdiği anda. Evet buradan itibaren."

Oğuzhan Çakır: "Evet, oynat. Tamam gol olduğunu göreyim. Geniş açıdan golü göster hocam. Tamam, teşekkür ederim. 53 numaralı oyuncu, rakibini etkilemiyor 3 numarayı. O yüzden gol veriyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
