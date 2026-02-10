10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.

calendar 10 Şubat 2026 21:12
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Boluspor'da 13 gün önce göreve gelen teknik direktör Erdal Güneş, kırmızı-beyazlı takımla birlikte çıktığı 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetin ardından görevden alındı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da 28 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi. Kırmızı-beyazlı takım, Erdal Güneş ile çıktığı ikisi lig biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Boluspor'da alınan başarısız sonuçların ardından Güneş'in görevine son verildi. Boluspor yönetimi 13 gün önce göreve getirdikleri Güneş ile yollarını ayırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
