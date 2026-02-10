Efsane penaltının sahibi Panenka'dan Brahim Diaz yorumu

Futbol tarihine adını yazdıran Panenka penaltısının mucidi Antonin Panenka, Afrika Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı Panenka denemesini değerlendirdi.



1976 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı attığı unutulmaz penaltıyla ölümsüzleşen Çek futbol efsanesi, Madrid'de düzenlenen Panenka Ödülleri kapsamında El Larguero programına konuştu.



"O PENALTIYI ATABİLMEK 2 YILIMI ALDI"



Final maçını izlediğini belirten Panenka, Brahim Diaz'ın penaltıyı deneme biçiminin arkasında yeterli hazırlık olmadığını düşündüğünü söyledi.



"O penaltıyı atabilmek, her gün antrenman yaparak iki yılımı aldı. Brahim'in bunu yapmadan önce yeterince derinlemesine antrenman yapmadığından eminim. Sadece bir anlık hevesle denedi, bu yüzden kaçırdığını düşünüyorum."



"FİNALDE KİMSE RAKİBİYLE ALAY ETMEZ!"



Panenka, Panenka tarzı penaltıların bazı kesimler tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilmesine de karşı çıktı. Kendi tercihini savunan efsane isim, bu düşünceye katılmadığını, "Buna kesinlikle katılmıyorum. Bir Avrupa Şampiyonası finalinde kimse rakibiyle alay etmez. Ben sadece gol atma ihtimalimin en yüksek olduğunu düşündüğüm seçeneği kullandım." sözleriyle ifade etti.



"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"



Aradan yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen adının hâlâ penaltılarla anılmasından gurur duyduğunu dile getiren Panenka, "Herkes o penaltıyı hatırlıyor ve kimin attığını da biliyor. Bugün hâlâ futbolcuların beni taklit etmeye çalışması benim için büyük bir onur." dedi.



Efsane isme göre Panenka penaltısının altın kuralı ise oldukça net:"Bir Panenka deniyorsanız ve top ağlara gidiyorsa, her şey mükemmeldir."



