10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Efsane penaltının sahibi Panenka'dan Brahim Diaz yorumu

Efsanevi penaltısıyla futbol tarihine geçen Antonin Panenka, Afrika Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı denemeyi yorumladı.

calendar 10 Şubat 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Efsane penaltının sahibi Panenka'dan Brahim Diaz yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol tarihine adını yazdıran Panenka penaltısının mucidi Antonin Panenka, Afrika Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı Panenka denemesini değerlendirdi.

1976 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya karşı attığı unutulmaz penaltıyla ölümsüzleşen Çek futbol efsanesi, Madrid'de düzenlenen Panenka Ödülleri kapsamında El Larguero programına konuştu.

"O PENALTIYI ATABİLMEK 2 YILIMI ALDI"

Final maçını izlediğini belirten Panenka, Brahim Diaz'ın penaltıyı deneme biçiminin arkasında yeterli hazırlık olmadığını düşündüğünü söyledi.

"O penaltıyı atabilmek, her gün antrenman yaparak iki yılımı aldı. Brahim'in bunu yapmadan önce yeterince derinlemesine antrenman yapmadığından eminim. Sadece bir anlık hevesle denedi, bu yüzden kaçırdığını düşünüyorum."

"FİNALDE KİMSE RAKİBİYLE  ALAY ETMEZ!"

Panenka, Panenka tarzı penaltıların bazı kesimler tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilmesine de karşı çıktı. Kendi tercihini savunan efsane isim, bu düşünceye katılmadığını, "Buna kesinlikle katılmıyorum. Bir Avrupa Şampiyonası finalinde kimse rakibiyle alay etmez. Ben sadece gol atma ihtimalimin en yüksek olduğunu düşündüğüm seçeneği kullandım." sözleriyle ifade etti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Aradan yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen adının hâlâ penaltılarla anılmasından gurur duyduğunu dile getiren Panenka, "Herkes o penaltıyı hatırlıyor ve kimin attığını da biliyor. Bugün hâlâ futbolcuların beni taklit etmeye çalışması benim için büyük bir onur." dedi.

Efsane isme göre Panenka penaltısının altın kuralı ise oldukça net:"Bir Panenka deniyorsanız ve top ağlara gidiyorsa, her şey mükemmeldir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.