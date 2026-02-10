10 Şubat
Tottenham-Newcastle
0-034'
10 Şubat
Everton-Bournemouth
0-034'
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
1-034'
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-219'
10 Şubat
Leicester City-Southampton
2-019'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-04'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
0-03'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-020'

Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım ziyaretlerine Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile devam etti.

calendar 10 Şubat 2026 21:42
Haber: AA
Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Inter takımını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Inter'in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

Montella'ya A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
