Benzema'dan Ronaldo'yu çıldırtan mesaj!

Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferini engellemeye çalışan Cristiano Ronaldo'ya attığı mesaj ortaya çıktı.

calendar 10 Şubat 2026 22:20
Benzema'dan Ronaldo'yu çıldırtan mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan'da ara transferin son gününde lider durumdaki Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema, transferini engellemeye çalışan Cristiano Ronaldo'ya mesaj attı.

RONALDO'YA RAĞMEN İMZALADI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Hilal'e Al Nassr'dan daha fazla destek verildiğini iddia ederek transferin iptalini istese de Karim Benzema'nın transferi gerçekleşti.

RONALDO'YU KIZDIRAN MESAJ

Karim Benzema, transferini engellemeye çalışan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya mesaj attı. Fransız yıldızın mesajını Telegraph paylaştı.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Benzema, eski takım arkadaşına, "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu kazanma yolundayım" şeklinde mesaj gönderdi.

İLK MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI

Karim Benzema, Al Hilal ile ilk maçına Al Akhdoud karşısında çıktı ve 6-0 kazanılan mücadelede hat-trick yaptı.

Al Hilal, 50 puanla liderliğini sürdürürken, Al Nassr 49 puanla ikinci sırada yer aldı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
