Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına cevap

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia edilen Vaclav Cerny, Instagram'dan bir paylaşım yaparak taraftara mesaj verdi.

calendar 10 Şubat 2026 21:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş, takımda mutsuz olduğu için ayrılmak istediği iddia edilen Vaclav Cerny için çıkan haberleri yalanladı. Çek futbolcudan da konuyla ilgili paylaşım geldi.

Cerny ile ilgili yapılan haberde kulüpte '2. Rafa Silva krizinin' yaşandığı ve Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.

"STRES YOK"

28 yaşındaki kanat oyuncusu Instagram'dan bir paylaşım yaparak, "Stres yok" ifadelerini kullandı ve ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.

BU SEZON CERNY

Beşiktaş ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Vaclav Cerny, bu maçlarda 6 gol atıp 6 da asist yaptı. 

 Reklam 
