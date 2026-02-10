10 Şubat
Tottenham-Newcastle
0-036'
10 Şubat
Everton-Bournemouth
0-036'
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
1-036'
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-221'
10 Şubat
Leicester City-Southampton
2-021'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-06'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
0-05'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-021'

Beşiktaş GAİN, EuroCup normal sezonunu rekorlarla tamamladı

Beşiktaş Gain, Panionios'u 114-74 yenerek EuroCup normal sezonunu üç kulüp rekoru kırarak tamamladı.

calendar 10 Şubat 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş GAİN, EuroCup normal sezonunu rekorlarla tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Gain, EuroCup normal sezonunun son maçında Yunan ekibi Panionios Athens'i deplasmanda 114-74 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Bu karşılaşma, Beşiktaş açısından tarihe geçti.

Siyah-beyazlılar, Panionios galibiyetinde en çok sayı attığı maçta 114 sayıya ulaşırken, en çok üçlük isabeti bulduğu maçta 19 üçlük kaydetti ve aynı zamanda en farklı galibiyetini 40 sayı farkla elde etti.

Beşiktaş GAİN, bu etkileyici performansıyla EuroCup normal sezonunu güçlü bir şekilde noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.