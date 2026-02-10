Beşiktaş GAİN, EuroCup normal sezonunu rekorlarla tamamladı

Beşiktaş Gain, EuroCup normal sezonunun son maçında Yunan ekibi Panionios Athens'i deplasmanda 114-74 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.



Bu karşılaşma, Beşiktaş açısından tarihe geçti.



Siyah-beyazlılar, Panionios galibiyetinde en çok sayı attığı maçta 114 sayıya ulaşırken, en çok üçlük isabeti bulduğu maçta 19 üçlük kaydetti ve aynı zamanda en farklı galibiyetini 40 sayı farkla elde etti.



Beşiktaş GAİN, bu etkileyici performansıyla EuroCup normal sezonunu güçlü bir şekilde noktaladı.



