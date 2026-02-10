10 Şubat
Tottenham-Newcastle
0-034'
10 Şubat
Everton-Bournemouth
0-034'
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
1-034'
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-219'
10 Şubat
Leicester City-Southampton
2-019'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-04'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
0-03'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-020'

Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star'a seçildi

Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star'a katılıyor.

calendar 10 Şubat 2026 22:10
Haber: AA
Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star'a seçildi
Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi.

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
