Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi: Sıra Jorge Jesus'ta

Al-Nassr ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayan Jorge Jesus, şart olarak Cristiano Ronaldo'nun takımda kalmasını istedi.

calendar 10 Şubat 2026 19:12
Haber: Sporx.com dış haberler
Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi: Sıra Jorge Jesus'ta
Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin adil rekabet ortamını kısıtladığı düşüncesiyle Al-Nassr formasıyla maçlara çıkmayan Cristiano Ronaldo'ya Jorge Jesus'tan destek geldi.

Al-Riyadiyah'ın aktardığı habere göre; Al-Nassr ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayan teknik direktörü Jorge Jesus, şart olarak Cristiano Ronaldo'nun takımda kalmasını istedi.

Portekizli çalıştırıcı, Ronaldo'nun kadroda olacağından emin olmadığı sürece yeni bir sözleşme görüşmesini kabul etmeyeceğini yönetime bildirdi.

GÖZLER YÖNETİMDE

Gözler şimdi Al-Nassr yönetiminin yapacağı hamleye çevrildi. Eğer yönetim, lig yönetimiyle Ronaldo arasındaki buzları eritemezse, hem CR7'ye hem de Jorge Jesus'a veda etmek zorunda kalabilir.

Bu çift taraflı krizin çözümü için devletin üst kademelerinin de devreye girmesi bekleniyor.

