10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-071'
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-490'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-084'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
1-181'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-0UZO

Chelsea, evinde 2-0'ı koruyamadı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea iki farkla öne geçtiği maçta Leeds United ile berabere kaldı.

calendar 11 Şubat 2026 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 00:43
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea, evinde Leeds United'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

Chelsea'nin gollerini 24. dakikada Joao Pedro ile 58. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 67. dakikada penaltıdan Lukas Nmecha ve 73. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 44'e yükseltirken, Leeds United 30 puana ulaştı.

Chelsea 27. haftada evinde Burnley ile karşılaşacak. Leeds United ise deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
