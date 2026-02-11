10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Newcastle'dan derin nefes, Tottenham'dan büyük hayal kırıklığı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham evinde Newcastle United'ı ağırladı.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede Newcastle United, 2-1'lik skorla galip geldi.

Newcastle United'ın gollerini 45+6. dakikada Malick Thiaw ile 68. dakikada Jacob Ramsey kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Archie Gray'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Londra ekibi 29 puanda kaldı. Newcastle United ise 4 maç sonra galibiyet alarak puanını 36'ya yükseltti.

Tottenham, 27. haftada sahasında ligin lideri Arsenal'i konuk edecek. Newcastle United ise Manchester City deplasmanına çıkacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
