10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Galatasaray, Knack deplasmanında Tie-Break'te kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Knack'e deplasmanda 3-2 yenilerek ikincilik şansını son haftaya bıraktı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 yenildi.

Belçika'nın Roeselare şehrindeki REO Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-22 alırken, ikinci seti kazanan sarı-kırmızılı takım 1-1 beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen üçüncü setin son anlarında basit hatalar yapan Galatasaray, seti 26-24 kaybederek 2-1 geri düştü.

Müsabakanın dördüncü setine Belçika temsilcisi iyi başladı. Setin ortalarına kadar geride olan Galatasaray, 14-14'te rakibini yakaladı. Sonrasında ele aldığı üstünlüğü sonuna kadar koruyan sarı-kırmızılı ekip, seti 25-23 alarak skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

Müsabakanın karar setinde 10-4 geri düşmesine rağmen uzun süre maça tutunan Galatasaray, son bölümde yine basit hatalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, karar setini 15-10, maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla iki takım da 5. maç haftasını ikişer galibiyet, üçer yenilgiyle tamamladı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, ikincilik için 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Çarşamba günü grup lideri Polonya temsilcisi Bogdanka'ya konuk olacak. İkincilik iddiası süren Knack ise aynı gün grupta son sıradaki Halkbank'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
