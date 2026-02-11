Como, Napoli'yi penaltılarda eledi

🏆İtalya Kupası çeyrek finalinde Como, 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Napoli'yi 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu. pic.twitter.com/XjerQ25DCe



İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como karşı karşıya geldi.Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Como, 39. dakikada'nın penaltısıyla öne geçti. 46. dakikada iseNapoli adına skoru eşitledi.90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlanan maç direkt olarak seri penaltı atışlarına gitti.Como, Napoli'yi büyük heyecana sahne olan penaltılarda 7-6 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.Cesc Fabregas'ın öğrencileri yarı finalde Inter ile eşleşti. Mücadele 4 Mart'ta oynanacak.Kupada final maçı ise 13 Mayıs'ta sahne alacak.