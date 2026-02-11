10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Como, Napoli'yi penaltılarda eledi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Como, 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Napoli'yi 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

calendar 11 Şubat 2026 01:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 02:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Como, Napoli'yi penaltılarda eledi
İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Como, 39. dakikada Martin Baturina'nın penaltısıyla öne geçti. 46. dakikada ise Antonio Vergara Napoli adına skoru eşitledi.

90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlanan maç direkt olarak seri penaltı atışlarına gitti.

Como, Napoli'yi büyük heyecana sahne olan penaltılarda 7-6 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Cesc Fabregas'ın öğrencileri yarı finalde Inter ile eşleşti. Mücadele 4 Mart'ta oynanacak.

Kupada final maçı ise 13 Mayıs'ta sahne alacak. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
