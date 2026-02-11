Como, Napoli'yi penaltılarda eledi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Como, 39. dakikada Martin Baturina'nın penaltısıyla öne geçti. 46. dakikada ise Antonio Vergara Napoli adına skoru eşitledi.
90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlanan maç direkt olarak seri penaltı atışlarına gitti.
Como, Napoli'yi büyük heyecana sahne olan penaltılarda 7-6 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Cesc Fabregas'ın öğrencileri yarı finalde Inter ile eşleşti. Mücadele 4 Mart'ta oynanacak.
Kupada final maçı ise 13 Mayıs'ta sahne alacak.
🏆İtalya Kupası çeyrek finalinde Como, 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Napoli'yi 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu. pic.twitter.com/XjerQ25DCe
