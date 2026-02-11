Beşiktaş'ta eldiven değişimi: Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş , ligin kritik virajlarından biri olan Başakşehir deplasmanına hazırlanırken Ümraniye'den "eldiven değişimi" haberi geldi.

Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı ve skorbordda 2-0 geriye düşüldüğü anlarda tribünlerin yoğun protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun mental olarak yıprandığı gözlemlendi.

A Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın, bu baskıyı kırmak ve genç kalecisini korumak adına Başakşehir maçında formayı yeni transfer Devis Vasquez'e vermeyi planlıyor.

Devis Vasquez ise bu rotasyon sayesinde siyah-beyazlı formayla ilk ciddi sınavına çıkma şansı yakalayacak.

Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından faturanın sadece kaleciye kesilmesine karşı çıkmış, "Bir oyuncunun, hele Ersin gibi altyapıdan yetişmiş birinin ön plana çıkarılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.