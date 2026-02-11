11 Şubat
Beşiktaş'ta eldiven değişimi: Sergen Yalçın kararı

Alanyaspor maçındaki baskı sonrası mental olarak yıpranan Ersin Destanoğlu'nun yerine Başakşehir karşısında Devis Vasquez kaleyi devralacak.

Fotoğraf: AA
Beşiktaş, ligin kritik virajlarından biri olan Başakşehir deplasmanına hazırlanırken Ümraniye'den "eldiven değişimi" haberi geldi.
 
Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı ve skorbordda 2-0 geriye düşüldüğü anlarda tribünlerin yoğun protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun mental olarak yıprandığı gözlemlendi.
 
A Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın, bu baskıyı kırmak ve genç kalecisini korumak adına Başakşehir maçında formayı yeni transfer Devis Vasquez'e vermeyi planlıyor.
 
Devis Vasquez ise bu rotasyon sayesinde siyah-beyazlı formayla ilk ciddi sınavına çıkma şansı yakalayacak.
 
Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından faturanın sadece kaleciye kesilmesine karşı çıkmış, "Bir oyuncunun, hele Ersin gibi altyapıdan yetişmiş birinin ön plana çıkarılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
