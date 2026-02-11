Cleveland Cavaliers'ın James Harden'ı kadrosuna katmasının ardından Donovan Mitchell, takımın şampiyonluk penceresinde olduğunu açıkça dile getirdi ve artan beklentileri benimsediğini vurguladı.



"Burada ne olduğunu görüyorsunuz. Bir pencere var. Bu pencere bu. Zaman şimdi," ifadelerini kullanan Mitchell, cleveland.com'a yaptığı açıklamada takımın tüm kozlarını oynadığını belirtti.



"Bir anlamda takım tamamen odaklı modda. Harekete geçme zamanı. Böyle bir hamle yaptığınızda, James'in yaşı ve kariyerindeki konumu düşünüldüğünde, zaman şimdi."



Cavaliers, takas döneminde Darius Garland'ı Los Angeles Clippers'a göndererek karşılığında Harden'ı kadrosuna katmıştı. Cleveland ayrıca Dennis Schröder ve Keon Ellis'i de transfer etti. İddialara göre Mitchell, son takas tarihinden önce yönetimi harekete geçmeye teşvik etti ve Harden için çekirdek kadronun dağılmasını göze aldı.



"Bu baskıyı seviyorum. Beklentiyi seviyorum. Bu hamle sonrası gelen soruları seviyorum," diyen Mitchell, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle bir hamleyi neden yaparsınız? Şampiyonluk kazanmak için. Olay bu. Organizasyon temelde 'zaman şimdi' diyor. Ben de bunu seviyorum. Şu an tamamen oyunun keyfiyle oynuyoruz."



