11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Mitchell'dan Harden hamlesi sonrası net mesaj: "Vakit geldi!"

Cleveland Cavaliers'ın James Harden'ı kadrosuna katmasının ardından Donovan Mitchell, takımın şampiyonluk penceresinde olduğunu açıkça dile getirdi ve artan beklentileri benimsediğini vurguladı.

calendar 11 Şubat 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
"Burada ne olduğunu görüyorsunuz. Bir pencere var. Bu pencere bu. Zaman şimdi," ifadelerini kullanan Mitchell, cleveland.com'a yaptığı açıklamada takımın tüm kozlarını oynadığını belirtti.

"Bir anlamda takım tamamen odaklı modda. Harekete geçme zamanı. Böyle bir hamle yaptığınızda, James'in yaşı ve kariyerindeki konumu düşünüldüğünde, zaman şimdi."

Cavaliers, takas döneminde Darius Garland'ı Los Angeles Clippers'a göndererek karşılığında Harden'ı kadrosuna katmıştı. Cleveland ayrıca Dennis Schröder ve Keon Ellis'i de transfer etti. İddialara göre Mitchell, son takas tarihinden önce yönetimi harekete geçmeye teşvik etti ve Harden için çekirdek kadronun dağılmasını göze aldı.

"Bu baskıyı seviyorum. Beklentiyi seviyorum. Bu hamle sonrası gelen soruları seviyorum," diyen Mitchell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir hamleyi neden yaparsınız? Şampiyonluk kazanmak için. Olay bu. Organizasyon temelde 'zaman şimdi' diyor. Ben de bunu seviyorum. Şu an tamamen oyunun keyfiyle oynuyoruz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
