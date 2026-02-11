11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Lucas Torreira için transfer itirafı!

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Lucas Torreira ile anlaşma sağladıklarını ancak Galatasaray'daki sözleşmesi nedeniyle Uruguaylı futbolcunun transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

11 Şubat 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Lucas Torreira ile anlaştıklarını söyledi. Bracks, transferinin gerçekleşmeme nedeninin ise Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Paulo Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu." dedi.

Sözlerine devam eden Bracks, "Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
