11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Sami Uğurlu: "Bu takım içeride maç kaybetmediği sürece ligde kalacaktır"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, ligin kalan haftaları için açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, iç sahadaki maçlarının tamamını kazanmak istediklerini belirtti.

Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinde teknik direktör Uğurlu, AA muhabirine, "Antalya, kolay bir deplasman değil" algısının oluşmasını istediklerini söyledi.

Futbolculara maçlardan önce, "Burası bizim evimiz. Sevdiklerimizin bizi canlı izlediği, gurur duyduğu bir yer. Burada galip gelmemiz lazım." ifadelerini kullandığını dile getiren Uğurlu şunları söyledi:

"Sahamızda kolay kolay maç kaybetmememiz gerekiyor. İlk yarı kendi sahasında 4 puan alan bir Antalya takımı vardı. Bu takım içeride maç kaybetmediği sürece ligde kalacaktır. En büyük hedefimizin sahamızdaki maçların tamamını kazanmak. Tabi ki içeride zaman zaman istediğimizi sahaya yansıtamadığımız anlar olacak. Burada işte taraftar desteği ortaya çıkıyor."

Antalyasporlu taraftarların son maçlarda kendilerini çok iyi desteklediğini anlatan Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar çok ciddi şekilde bizi destekliyorlar. Bunu biz ve oyuncularımız çok ciddi şekilde hissetti. Onlar arkamızda olduğu sürece biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Taraftarımızı yanımızda olduğu sürece onları üzmemek için iyi sonuçlar alma çabasında olacağız." diye konuştu.

- "Oyuncularımız çok fazla çalışıyor"

Taraftarın kendilerine ve takımlarına olan güvenini çok iyi hissettiklerini aktaran Uğurlu, taraftar ve takım bütünlüğünü sağladıkları sürece ligden düşmeyeceklerini hatta ligi iyi yerlerde bitireceklerine inandığını kaydetti.

Sahada ortaya koymak istedikleri oyunun çok tempo istediğini ve futbolcularının o güce ulaşmaları için ağır antrenmanlar yaptıklarını söyleyen Uğurlu, "Oyuncularımız çok fazla çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Oyuncularımız fizik olarak yukarıya çıktıkları için sahada mücadele edecek gücü kendilerinde buluyor. Yüksek şiddette oynamak istiyorsan antrenmanda iyi çalışman gerekiyor. Futbolcularımız bu çalışmanın karşılığını da sahada artan performanslarıyla alıyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
