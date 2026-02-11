11 Şubat
Kayserispor'da Radomir Djalovic tarihi düşüşte

Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic, 15 maç ve üzeri görev yapan son 10 yılın 12 hocası arasında en düşük puan ortalamasına ulaştı.

calendar 11 Şubat 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Radomir Djalovic tarihi düşüşte
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu.
 
Kayserispor'da 122 gün önce göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı.
 
Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu.
 
Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
 
Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.
 
Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı.
 
Kayserispor, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Djalovic idaresindeki Kayserispor birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
 
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Niğde Belediyespor 1-0 mağlup etti, turnuvanın 4. turunda deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi.
 
- Kayserispor'da son 10 yılda 24 teknik direktör değişikliğine gidildi
 
Sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 22 teknik direktör 24 kez göreve geldi.
 
Bu isimler arasından sadece 12'si 15 maç ve üzeri görev yapabildi.
 
Son olarak geçen sezon takımı çalıştıran ve İngiltere Championship takımlarından Hull City ile anlaşan Sergej Jakirovic, 15 maç ve üzeri görev yapan teknik adamlar arasında 1,71 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.
 
Jakirovic'i 1,54 puan ortalamasıyla Marius Sumudica, 1,48'le Hikmet Karaman, 1,44'le Çağdaş Atan ve 1,38'le Recep Uçar takip etti.
 
Djalovic'ten sonra en düşük puan ortalaması ise 0,90'la Burak Yılmaz'a ait.
 
Kayserispor'da son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan teknik direktörlerin performansı şöyle:
 
Teknik direktör Maç sayısı Puan ortalaması
Sergej Jakirovic 17 1,71
Marius Sumudica 41 1,54
Hikmet Karaman (2021-2022 sezonu) 44 1,48
Çağdaş Atan 43 1,44
Recep Uçar 21 1,38
Tolunay Kafkas 31 1,23
Robert Prosinecki 19 1,21
Hikmet Karaman (2018-2019 ve 2019-2020) 30 1,20
Sergen Yalçın 17 1,18
Hakan Kutlu 26 1,12
Ertuğrul Sağlam 16 0,94
Burak Yılmaz 21 0,90
Radomir Djalovic 15 0,87
 
