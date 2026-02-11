11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Trabzonspor'da Fenerbahçe için plan: Onuachu ve Muçi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında gol ayakları Paul Onuachu ve Ernest Muçi'ye güveniyor. Tekke, galibiyet planlarını iki yıldız üzerinden yapıyor.

calendar 11 Şubat 2026 10:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bu sezon evinde kaybetmeyen (6G/4B) Trabzonspor, Süper Lig'in yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe karşısında gol ayaklarına güveniyor.

18 maçta 15 gol-1 asistle oynayan ve gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olan Paul Onuachu ile takımı 9 gol-3 asistle sırtlayan Ernest Muçi, Karadeniz ekibinin zorlu mücadelede en büyük kozu olacak.

Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızı Onuachu'nun golleriyle 17 puanı hanesine yazdırırken, Arnavut futbolcu Muçi de 9 golle 9 puanlık katkı verdi.

LİGİN ZİRVESİNDELER

Trabzonspor, 21. haftalık bölümde 41 gol attı. 24 gol ve 4 asistle 28 skor katkısı Onuachu ile Muçi'den gelirken bordo-mavililer hücum ikilisi verimliliğinde listenin ilk sırasında yer aldı.

Fenerbahçe'de Talisca- Asensio ikilisi 21 gol ve 10 asistle toplam katkıda yüksek sayıya ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise İcardi- Osimhen ikilisi 19 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın, ayrılan Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
