Trabzonspor'da Fenerbahçe için plan: Onuachu ve Muçi!

Bu sezon evinde kaybetmeyen (6G/4B) Trabzonspor, Süper Lig'in yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe karşısında gol ayaklarına güveniyor.
18 maçta 15 gol-1 asistle oynayan ve gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olan Paul Onuachu ile takımı 9 gol-3 asistle sırtlayan Ernest Muçi, Karadeniz ekibinin zorlu mücadelede en büyük kozu olacak.
Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızı Onuachu'nun golleriyle 17 puanı hanesine yazdırırken, Arnavut futbolcu Muçi de 9 golle 9 puanlık katkı verdi.
LİGİN ZİRVESİNDELER
Trabzonspor, 21. haftalık bölümde 41 gol attı. 24 gol ve 4 asistle 28 skor katkısı Onuachu ile Muçi'den gelirken bordo-mavililer hücum ikilisi verimliliğinde listenin ilk sırasında yer aldı.
Fenerbahçe'de Talisca- Asensio ikilisi 21 gol ve 10 asistle toplam katkıda yüksek sayıya ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise İcardi- Osimhen ikilisi 19 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın, ayrılan Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
