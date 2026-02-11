Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'na Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisiyle katılıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 sezonunda şampiyonanın Junior WRC sınıfında Türkiye'ye dünya üçüncülüğünü kazandırarak başarı elde eden ve bu yıl şampiyonluğu hedefleyen ikili, yılın ilk yarışı için İsveç'in zorlu kış koşullarında son hazırlıklarını tamamladı.



Castrol Ford Team Türkiye ekibi, ilk yarış için test ve hazırlıklarını geçen sezonun Junior WRC şampiyonu İsveçli pilot Mille Johansson ile gerçekleştirdi. Karlı ve buzlu zeminlerdeki yüksek hızlı etapları, dar orman yolları ve kusursuz sürüş hassasiyeti gerektiren yapısıyla İsveç Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en özel yarışlarından biri olarak kabul ediliyor.



Junior WRC 2025 sezonunda şampiyonluğu yarışın son gününde kıl payı kaçırarak dünya üçüncüsü olan Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, 2026'da Türkiye'ye ralli branşında Dünya Şampiyonası seviyesindeki kategoride ilk şampiyonluğu kazandırmayı amaçlıyor.



Junior WRC, geçmişten bugüne ralli sporunun efsanelerini ve geleceğin dünya şampiyonlarını yetiştiren en prestijli şampiyonalardan biri olarak öne çıkıyor.



Yetenekli ekibi şampiyonada sırtlayacak olan Ford Fiesta Rally3 aracı, 2026'ya özel olarak hazırlanan ve sezon boyunca Castrol Ford Team Türkiye'nin görsel kimliğini yansıtacak olan yeni dış giydirmesiyle ilk kez İsveç Rallisi'nde parkura çıkacak.



Beş yarıştan oluşan 2026 Junior WRC sezonu, karlı ve buzlu zemin üzerinde koşulan İsveç Rallisinin ardından Hırvatistan Rallisi ve Portekiz Rallisi ile devam edecek. Şampiyona, Finlandiya Rallisi'nin ardından final yarışı olarak Castrol Ford Team Türkiye'nin ilk kez katılacağı Şili Rallisi ile tamamlanacak.



Junior WRC'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine kıran kırana bir rekabete sahne olması bekleniyor. Avrupa Gençler Ralli Şampiyonluğu'nu kazanarak Junior WRC'ye katılma hakkı elde eden İsveçli Calle Carlberg, İsveç Rallisi'nin favorileri arasında gösteriliyor.



Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 FIA Junior WRC takvimi, 12-15 Şubat'ta İsveç Rallisi (Kar/Buz), 9-12 Nisan'da Hırvatistan Rallisi (Asfalt), 7-10 Mayıs'ta Vodafone Portekiz Rallisi (Toprak), 30 Temmuz-2 Ağustos'ta Finlandiya Rallisi (Toprak) ve 10-13 Eylül'de Şili Rallisi (Toprak, Sezon Finali) olarak paylaşıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, geçen yıl ilk kez katıldıkları İsveç Rallisi'nde bir etap birinciliği elde ederek Junior WRC sınıfını dördüncü sırada tamamladıklarını belirtti.



Bu yılki hedeflerinin, zirveye daha yakın bir sonuçla güçlü puanlar toplamak ve sezon boyunca sürecek dünya şampiyonluğu mücadelesine sağlam bir başlangıç yapmak olduğunu aktaran Bostancı, "Castrol Ford Team Türkiye olarak bu zorlu mücadelede sezona şampiyonluk yolunda atacağımız güçlü bir adımla başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.



