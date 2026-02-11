Beşiktaş'ta Oh, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Beşiktaş 'ta Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde de kısa sürede çok sevildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, 24 yaşındaki futbolcunun çok kısa sürede yakaladığı uyumdan ve takımda gösterdiği pozitif tutumundan son derece memnun oldu.

ÇALIŞKAN VE HIRSLI

Yıldız golcünün teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personeline gösterdiği saygı da dikkat çekti.

Tesislere geldiği ilk günden itibaren alçakgönüllü davranan Hyeon-Gyu Oh, çalışkanlığıyla öne çıkıyor.

Çimlere çıplak ayakla çıkma, hazırlanan programlara dakikası dakikasına uyması ve hırslı görüntü çizmesiyle gönülleri kazandı.

Alanyaspor maçında da taraftarlarla iyi bir iletişim yakalayan Oh, Kartal'da yüzleri güldürdü.

SERGEN YALÇIN GÜVENİYOR

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği ve kadroya kattığı Hyeon- Gyu Oh kısa sürede tam not aldı.

Tecrübeli teknik adamın, Güney Koreli yıldızın performansından ve şu ana kadarki ilerleyişinden memnun olduğu ifade edildi.

Hyeon- Gyu Oh, Güney Kore'de takip ediliyor. Beşiktaş'la ilk maçında gol atan Oh, sevinçle karşılandı. Siyah-beyazlı takımın maçları da izlenmeye başlandı.