10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Beşiktaş'ta Oh, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve ilk maçında golle tanışan Hyeon-Gyu Oh, çalışkanlığı ve hırsıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

calendar 11 Şubat 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Oh, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi
Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde de kısa sürede çok sevildi.
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, 24 yaşındaki futbolcunun çok kısa sürede yakaladığı uyumdan ve takımda gösterdiği pozitif tutumundan son derece memnun oldu.
 
ÇALIŞKAN VE HIRSLI
 
Yıldız golcünün teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personeline gösterdiği saygı da dikkat çekti.
 
Tesislere geldiği ilk günden itibaren alçakgönüllü davranan Hyeon-Gyu Oh, çalışkanlığıyla öne çıkıyor.
 
Çimlere çıplak ayakla çıkma, hazırlanan programlara dakikası dakikasına uyması ve hırslı görüntü çizmesiyle gönülleri kazandı.
 
Alanyaspor maçında da taraftarlarla iyi bir iletişim yakalayan Oh, Kartal'da yüzleri güldürdü.
 
SERGEN YALÇIN GÜVENİYOR
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği ve kadroya kattığı Hyeon- Gyu Oh kısa sürede tam not aldı.
 
Tecrübeli teknik adamın, Güney Koreli yıldızın performansından ve şu ana kadarki ilerleyişinden memnun olduğu ifade edildi.
 
Hyeon- Gyu Oh, Güney Kore'de takip ediliyor. Beşiktaş'la ilk maçında gol atan Oh, sevinçle karşılandı. Siyah-beyazlı takımın maçları da izlenmeye başlandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
