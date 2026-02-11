11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Anadolu Efes, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı ağırlayacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında 12 Şubat Perşembe günü sahasında Virtus Bologna'yı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 28. haftasında 12 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor.

Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında, EuroLeague'in 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.

- İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 11. maç

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol EuroLeague'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
