S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!

- İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 11. maç

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 28. haftasında 12 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor.Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor.İki takım arasında, EuroLeague'in 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol EuroLeague'de 11. kez karşı karşıya gelecek.Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.