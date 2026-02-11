11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Alperen Şengün ve Kevin Durant galibiyete taşıdı

Kevin Durant'ın 26, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Rockets, sahasında Clippers'ı 102-95 yendi- Wembanyama'nın 40 sayıyla oynadığı mücadelede Spurs, eksik kadrolu Lakers'ı 136-108 mağlup etti.

Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.

- Wembanyama'dan ilk yarıda 37 sayı

San Antonio Spurs, eksik kadrolu Los Angeles Lakers'ı 136-108 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Spurs'te 37'sini ilk yarıda attığı toplam 40 sayıyla Victor Wembanyama, takımına liderlik etti. 12 ribaunt alan Fransız yıldız, 21. yüzyılda bir maçın ilk yarısındaki en skorer Spurs oyuncusu oldu.

Carter Bryant 16, Dylan Harper 15 sayı, Harrison Barnes 11 sayıyla maçı tamamladı.

Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart ve Deandre Ayton'dan yoksun Lakers'ta ise Luke Kennard ve Drew Timme 14'er sayı, Bronny James 12 sayı, 6 asist kaydetti.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
