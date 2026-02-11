11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Oh etkisi Beşiktaş'ı Güney Kore'ye taşıyor!

Hyeon-gyu Oh'un Güney Kore'de yarattığı büyük yankı sonrası Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

calendar 11 Şubat 2026 10:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Oh etkisi Beşiktaş'ı Güney Kore'ye taşıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, sadece attığı gollerle puan kazandırmayacak kulübe de paralar getirecek.
 
Alanyaspor maçında sahaya ilk kez çıkan ve attığı röveşata golüyle siyah-beyazlıları yenilmekten kurtaran Oh, ülkesinde geniş yankı uyandırdı.
 
Beşiktaş yönetimi de bu etkileşimi avantaja çevirmek için düğmeye bastı. Alanya maçını izlemeye gelen Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmede önemli bir projenin temelleri atıldı.
 
İLK MAĞAZA SEUL'E
 
Siyah beyazlı kulüp, Güney Kore başta olmak üzere Uzakdoğu pazarında Beşiktaş'a yer vermeyi düşünüyor.
 
Sung Lee de "Size kolaylık sağlarız" ifadesini kullandı. Güney Kore'nin iki büyük şehrinde Kartal Yuvası mağazası açmayı planlayan yönetim, ürün satışlarından önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyor.
 
Başkent Seul, 24 milyon nüfusuyla 52 milyonluk Güney Kore'nin en kalabalık şehri konumunda. Beşiktaş, ilk mağazayı Seul'de açmayı düşünüyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.