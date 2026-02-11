10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan zirve sezon

Fenerbahçe'de 31 maçta 2.13 puan ortalaması yakalayan Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor.

calendar 11 Şubat 2026 08:58
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan zirve sezon
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu sezon elde ettiği başarılarla dikkatleri çekiyor.
 
Başarılı teknik adam, göreve geldiğinde bu yana aldığı sonuçlar, oyuncularla iletişimi ve verdiği demeçlerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
 
Yakaladığı istatistikler ve oynattığı futbol büyük alkış topladı. Takvim'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kariyerinde en çok puan ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor. 
 
PUAN ORTALAMALARI
 
Tedesco, Fenerbahçe'de 31 maçta 2.13 puan ortalaması tutturdu. Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'de 38 maçta 1.87 puan ortalaması ile mücadele eden başarılı hoca, Rus ekibi Spartak Moskova'da ise 54 karşılaşmada 1.69 ortalama yakalamıştı.
 
Kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmayı başaran Tedesco, Süper Lig'de 21 maç sonunda yoluna namağlup olarak devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
