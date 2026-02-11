Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan zirve sezon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu sezon elde ettiği başarılarla dikkatleri çekiyor.

Başarılı teknik adam, göreve geldiğinde bu yana aldığı sonuçlar, oyuncularla iletişimi ve verdiği demeçlerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Yakaladığı istatistikler ve oynattığı futbol büyük alkış topladı. Takvim'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, kariyerinde en çok puan ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor.

PUAN ORTALAMALARI

Tedesco, Fenerbahçe'de 31 maçta 2.13 puan ortalaması tutturdu. Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'de 38 maçta 1.87 puan ortalaması ile mücadele eden başarılı hoca, Rus ekibi Spartak Moskova'da ise 54 karşılaşmada 1.69 ortalama yakalamıştı.

Kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmayı başaran Tedesco, Süper Lig'de 21 maç sonunda yoluna namağlup olarak devam ediyor.