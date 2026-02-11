10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Galatasaray'da sezon sonu Deniz Ertaş

Galatasaray, Deniz Ertaş transferi için sezon sonunda Konyaspor ile masaya oturacak.

calendar 11 Şubat 2026 08:12 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 08:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezon sonu Deniz Ertaş
Galatasaray'da sezon sonunda yedek kaleci değişebilir.

GALATASARAY MASAYA OTURACAK

Uğurcan Çakır'ın arkasında bekleyen Günay Güvenç'e çok sayıda takımdan 1. kaleci olması yönünde teklif geliyor. Günay'ın olası ayrılığını dikkate alan sarı-kırmızılı takım, Berkan Kutlu'yu Konyaspor'a gönderirken Deniz Ertaş'ın durumunu sordu. Yeşil-beyazlılarla sezon sonunda Deniz için masaya oturulacak.

20 yaşındaki kaleci, bu sezon 13 maçta görev yaptı. Konyaspor ile bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Deniz Ertaş, U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNE GELDİ

Deniz Ertaş, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
