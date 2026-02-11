Galatasaray'da eleştiriler rafa kalktı!

Galatasaray'ın devre arasında yapılan transfer operasyonu sadece ilk 11'i değil, kulübenin çehresini de tamamen değiştirdi.
Sezonun ilk yarısında dar rotasyon nedeniyle as oyuncularına aşırı yük binen teknik direktör Okan Buruk'un, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey ve Renato Nhaga'nın takıma katılmasıyla hamle şansı en üst seviyeye çıktı.
KULÜBEDE ZENGİNLİK
34 maçın neredeyse tamamında süre alan Abdülkerim Bardakcı, artık Wilfried Singo ve Mario Lemina gibi isimlerin rotasyona dahil olmasıyla dinlenme fırsatı bulacak.
Sacha Boey'in sağ beke dönüşü, Roland Sallai'nin üzerindeki yükü hafifletecek. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Leroy Sane gibi isimlerin süreleri de Yaser Asprilla ile Renato Nhaga'yla daha dengeli dağıtılacak.
Bir anlamda artık forma aslanın ağzında! Kulübedeki bu zenginlik, Galatasaray'da sadece fiziksel dinlenmeyi değil, takım içi rekabeti de zirveye taşıyacak.
ELEŞTİRİLER SON BULDU
Ligin ilk yarısında kulübe nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da ara transferle birlikte yapılan takviyeler sonrası bu konudaki eleştiriler de rafa kalktı.
Sezonun ilk yarısında dar rotasyon nedeniyle as oyuncularına aşırı yük binen teknik direktör Okan Buruk'un, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey ve Renato Nhaga'nın takıma katılmasıyla hamle şansı en üst seviyeye çıktı.
KULÜBEDE ZENGİNLİK
34 maçın neredeyse tamamında süre alan Abdülkerim Bardakcı, artık Wilfried Singo ve Mario Lemina gibi isimlerin rotasyona dahil olmasıyla dinlenme fırsatı bulacak.
Sacha Boey'in sağ beke dönüşü, Roland Sallai'nin üzerindeki yükü hafifletecek. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Leroy Sane gibi isimlerin süreleri de Yaser Asprilla ile Renato Nhaga'yla daha dengeli dağıtılacak.
Bir anlamda artık forma aslanın ağzında! Kulübedeki bu zenginlik, Galatasaray'da sadece fiziksel dinlenmeyi değil, takım içi rekabeti de zirveye taşıyacak.
ELEŞTİRİLER SON BULDU
Ligin ilk yarısında kulübe nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da ara transferle birlikte yapılan takviyeler sonrası bu konudaki eleştiriler de rafa kalktı.