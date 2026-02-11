10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-1
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-4
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-0
10 Şubat
SSC Napoli-Como
7-8
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
5-6

Galatasaray'da eleştiriler rafa kalktı!

Galatasaray'da yeni transferlerle birlikte yedek kulübesi konusundaki eleştiriler de son buldu.

calendar 11 Şubat 2026 09:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da eleştiriler rafa kalktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın devre arasında yapılan transfer operasyonu sadece ilk 11'i değil, kulübenin çehresini de tamamen değiştirdi.

Sezonun ilk yarısında dar rotasyon nedeniyle as oyuncularına aşırı yük binen teknik direktör Okan Buruk'un, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey ve Renato Nhaga'nın takıma katılmasıyla hamle şansı en üst seviyeye çıktı.

KULÜBEDE ZENGİNLİK

34 maçın neredeyse tamamında süre alan Abdülkerim Bardakcı, artık Wilfried Singo ve Mario Lemina gibi isimlerin rotasyona dahil olmasıyla dinlenme fırsatı bulacak.

Sacha Boey'in sağ beke dönüşü, Roland Sallai'nin üzerindeki yükü hafifletecek. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Leroy Sane gibi isimlerin süreleri de Yaser Asprilla ile Renato Nhaga'yla daha dengeli dağıtılacak.

Bir anlamda artık forma aslanın ağzında! Kulübedeki bu zenginlik, Galatasaray'da sadece fiziksel dinlenmeyi değil, takım içi rekabeti de zirveye taşıyacak.

ELEŞTİRİLER SON BULDU

Ligin ilk yarısında kulübe nedeniyle eleştirilen Galatasaray'da ara transferle birlikte yapılan takviyeler sonrası bu konudaki eleştiriler de rafa kalktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.