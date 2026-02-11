Müsabakalar



Tarih



1 ve 2. maçlar



24-29 Eylül 2026



3 ve 4. maçlar



30 Eylül-6 Ekim 2026



5 ve 6. maçlar



12-17 Kasım 2026



Çeyrek finaller



25-30 Mart 2027



Final ve üçüncülük maçı



9-13 Haziran 2027





UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü yapılacak.Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan,A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: