Asensio-Talisca fırtınası Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Fenerbahçe'nin bu sezonki 73 golünün 43'üne doğrudan katkı sağlayan Anderson Talisca ve Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin gol yükünü tek başına taşıyor.

11 Şubat 2026 12:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Asensio-Talisca fırtınası Fenerbahçe'yi sırtlıyor
Bu sezon, üç kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, rakip kalelere gol olup yağıyor. Son maçta Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 48'inci kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin birini Anderson Talisca kaydetti. Sambacı, ligdeki 12'nci sayısını atarken, bu sezon ise tüm kulvarlarda 20'nci kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin en fazla gol atan ismi olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaparak, sarı-lacivertlilere 24 gollük katkı sağladı.
 
Talisca gibi Fenerbahçe'yi sırtlayan bir başka isim ise Marco Asensio... İspanyol yıldız, ligde 9 gol, 7 asistle oynuyor. Matador toplamda ise Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. İki süper star, şu ana kadar Fenerbahçe'ye 43 gollük katkı sağladı. Sarı-lacivertliler ise Süper Lig, Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Kupa'da toplamda 73 kez ağları havalandırdı. Fotomaç'ın haberine göre, 43 gole katkı yapan ikili, F.Bahçe'nin attığı gollerin %60'ına imzasını koydu.
 
SANAT ESERİ NİTELİĞİNDE
 
Marco Asensio'nun Gençlerbirliği maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asist, ülkesi İspanya'da gündem oldu. Yıldız isim için, "Sanat eseri niteliğinde", "Ne yaptın sen Asensio?", "Guti vari asist" başlıkları atıldı.
 
REKORA 2 GOL KALDI
 
Bu sezon 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Asensio, toplamda 19 gollük katkı sağladı. Matador, kalan maçlarda 2 gollük daha katkı yapması halinde Real dönemindeki sezonunu geride bırakacak ve rekor kıracak.
 
MİLLİ TAKIMA DÖNECEK
 
İspanyollar, milli takım teknik direktörü De La Fuente'nin Marco Asensio'yu yakından takip ettiğini ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda olabileceğini duyurdu.
 
GEÇEN YILI EGALE ETTİ
 
Talisca, gol sayısında geçen sezonki performansını şimdiden egale etti. Geride kalan sezonda 42 karşılaşmada görev yapan Talisca, sezonu 20 golle tamamlamıştı. Talisca, bir gol daha atarsa geçen sezonu geçecek.
 
GİDENLERİ ARATMIYOR
 
Fenerbahçe devre arasında Jhon Duran, Youssef En- Nesyri ve Cenk Tosun'la yollarını ayırdı. 3 santrforunu gönderen sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'ya güvendi. Sambacı da kendisine güvenenleri yanıltmıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
