Chicago Bulls guardı Collin Sexton, sahada yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Sexton, Brooklyn Nets'e karşı oynanan ve Bulls'un 123-115 kaybettiği maçta üçüncü çeyreğin bitimine 1:31 kala kullandığı iki serbest atıştan ilkini kaçırdı. İkinci atışı sayıya çeviren Sexton, geri geri yürürken potaya bakarak orta parmak işareti yaptı.



Charlotte Hornets'ten Coby White karşılığında takas edilen Sexton, Chicago formasıyla ikinci maçına çıkmıştı. İlk iki karşılaşmasında yedek olarak görev alan oyuncu, maç başına 19,0 sayı ve 4,0 ribaund ortalaması yakaladı ve yüzde 40,6 saha içi isabet oranıyla oynadı. Sexton sezon sonunda serbest oyuncu olacak.



Bulls, takas döneminde kadrosunu yeniledikten sonra 0-3'lük bir seri yakaladı ve toplamda üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.



