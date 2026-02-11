11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Collin Sexton'a 35 bin dolar para cezası

calendar 11 Şubat 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Chicago Bulls guardı Collin Sexton, sahada yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Sexton, Brooklyn Nets'e karşı oynanan ve Bulls'un 123-115 kaybettiği maçta üçüncü çeyreğin bitimine 1:31 kala kullandığı iki serbest atıştan ilkini kaçırdı. İkinci atışı sayıya çeviren Sexton, geri geri yürürken potaya bakarak orta parmak işareti yaptı.

Charlotte Hornets'ten Coby White karşılığında takas edilen Sexton, Chicago formasıyla ikinci maçına çıkmıştı. İlk iki karşılaşmasında yedek olarak görev alan oyuncu, maç başına 19,0 sayı ve 4,0 ribaund ortalaması yakaladı ve yüzde 40,6 saha içi isabet oranıyla oynadı. Sexton sezon sonunda serbest oyuncu olacak.

Bulls, takas döneminde kadrosunu yeniledikten sonra 0-3'lük bir seri yakaladı ve toplamda üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
