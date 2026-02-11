Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, Aşil tendon sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Tatum, tam temaslı beşe beş antrenmana katıldı.



Pazartesi günü kadro oyuncuları, iki yönlü kontratlı isimler ve G League oyuncularıyla birlikte beşe beş çalışan Tatum, sakatlığından bu yana ilk kez takım arkadaşlarına karşı canlı oyun temposuna çıktı.



ESPN'den Shams Charania, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"İyi haber şu ki Jayson Tatum, Celtics kadrosundaki oyuncular, iki yönlü oyuncular ve G League isimleriyle ilk beşe beş antrenmanına tam katılım sağladı. Sadece koçlarla değil, gerçek kadroyla çalıştı. Pazartesi günü bu çalışmaya tam katıldı ve konuştuğum herkes Tatum'ın çok iyi göründüğünü söyledi."



Charania, Tatum'ın son 10 gün içinde koçlarla beşe beş çalıştığını ancak takım arkadaşlarına karşı oynamanın farklı bir aşama olduğunu vurguladı. Sürecin sonunda yaklaşık bir düzine kişinin yer alacağı bir değerlendirme toplantısında Tatum'ın hem fiziksel hem de zihinsel olarak yüzde 100 hazır olup olmadığına karar verilecek.



Celtics yönetimi, dönüş konusunda temkinli davranıyor. Net bir geri dönüş tarihi açıklanmazken, yıldız oyuncunun tamamen hazır olduğundan emin olunmadan sahaya dönmesine izin verilmeyecek.



Sakatlık öncesinde Tatum, 2024-25 sezonunu 26,8 sayı, 8,7 ribaund ve 6,0 asist ortalamalarıyla tamamlamış; yüzde 45,2 saha içi ve yüzde 34,3 üçlük isabet oranı yakalamıştı. Boston 34-19'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer almayı sürdürüyor.



