Mustafa Dalcı, Boluspor yolcusu

Manisa Futbol Kulübü'nden istifa eden Mustafa Dalcı, yeni adresi olarak Boluspor'la anlaşma sağladı.

calendar 11 Şubat 2026 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de 4-1 kazanılan Boluspor maçının ardından şok bir kararla istifa eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın yeni adresi belli oldu.

Maçın ardından statta sürpriz şekilde görevi bırakan deneyimli teknik direktörün bu karşılaşmada farklı mağlup ettikleri son rakibi Boluspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

SON MAÇINDA YENDİĞİ TAKIMLA ANLAŞTI

Manisa FK'nın başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı düşme potasından çıkarıp Play-Off yarışına dahil eden Mustafa Dalcı'nın hafta sonuna kadar Boluspor'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Dalcı'nın istifasının ardından hiçbir resmi açıklama yapmayan yönetimin ise yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi. Bu hafta sonu Esenler Erokspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlıları sahaya altyapı çalıştırıcılarının çıkaracağı ifade edildi.

