EuroLeague'de 28. haftanın perdesi 12 Şubat Perşembe günü açılacak

EuroLeague'de 28. hafta maçları 12 Şubat Perşembe ve 13 Şubat Cuma günleri oynanacak.

calendar 11 Şubat 2026 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 28. haftanın perdesi 12 Şubat Perşembe günü açılacak
EuroLeague'de 28. hafta heyecanı 12 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 28. hafta maçları 12 Şubat Perşembe ve 13 Şubat Cuma günleri oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden Anadolu Efes,12 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 19. sırada girdi. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çıktığı son 2 maçtan galip ayrıldı.

Lider Fenerbahçe Beko ise 13 Şubat Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına konuk olacak. Telekom Center'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, organizasyondaki son 6 maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

EuroLeague'de 28. haftanın programı (TSİ) şöyle:

12 Şubat Perşembe: 

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

13 Şubat Cuma:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Monaco (Fransa)-Baskonia (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
