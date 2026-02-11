11 Şubat
Galatasaray'da Erden Timur tartışması!

Galatasaray Başkanı Metin Öztürk, kulübün eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili konuştu. İşte Galatasaray Divan Kurulu toplantısında yaşananlar...

calendar 11 Şubat 2026 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Şubat Ayı Divan Kurulu toplantısında kulübün eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili tartışma yaşandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, Erden Timur hakkında açıklama yaptı. Aşkın, "Cebinde parası olup Galatasaray'a yönetici olanlar var; şikayetçiyim! Galatasaray adını istismar ederek kullanan insanlar var! Kanuni takibata uğramış insanlar içeride, hapiste! Bu insanlar şu anda hapiste! Dava öyleymiş, böyleymiş… Bunun siyasetine girmiyorum." dedi.

Taner Aşkın'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Ama bakın şimdi: Bir Galatasaray ikinci başkanı, önünde Galatasaray arması var ve tutuklanmış! Neden tutuklanmış? Şu veya bu sebepten tutuklanmış. Yargıya intikal etmiş bir konu. Yönetiminizi toplarsınız ve yargı süreci neticelenene kadar görevini askıya alırsınız. Haklı çıkarsa devam eder; haklı çıkmazsa genel kurula getirir, ihraç edersiniz.

Galatasaray'ın yazılmayan kuralları vardır; bunları bizden sonraki nesillere devretmek zorundayız! Hiçbir şey gizli kalmaz! Pandora'nın kutusu bende o kadar çok ki, açsak 70-80 fasiküllük ansiklopedi olur! Galatasaray bir yere gelecekse ehil insanlarla, mütehassıs insanlarla gelir; ama ondan sonra yürümesi mümkün değildir!"

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın cenazesi nedeniyle salondan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda Taner Aşkın'ın sözlerine yönetim adına ikinci başkan Metin Öztürk cevap verdi.

"ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Metin Öztürk'ün sözleri şu şekilde:

"Galatasaray'ı diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik anlatılıyor. Sadece 120 yıllık geçmişi değil, 1481'e kadar uzanan Galatasaray Lisesi'nden gelen kültür.

Biz burada kimseye tekme atmayız ama burada olmayan, kulübe sponsor olmuş, her zor zamanda yetişmiş, kulübümüzde başkan vekilliği yapmış, canıyla kanıyla bu kulüp için savaşmış, kendi ekonomik değerlerini ötelemiş birine, kendisi burada yokken, kendi işleri sebebiyle, Galatasaray'la alakası olmayan bir nedenle bir konuda yargılanan birine burada vurmak bir ağabeyimize yakışmadı. Birilerinin kan davası varsa, onu konuşacağı yer burası değildir.

Sayın Erden Timur; bizim için, Galatasaray için, başkanımızın, yönetimin, taraftarlar ve üyeler için her dönem gereken tüm gayreti göstermiştir. Asla Galatasaray'dan nemalanmaya çalışmamış, emeği ve gücü ile Galatasaray'a katkı sağlamıştır. Yönetim, başkan ve kendim adına Galatasaray'a verdiği emek ve destek için şahsen Erden Timur'a teşekkür ediyorum."

