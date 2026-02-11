Mete İkiz: 'Galatasaray gelirde Dünya 21'incisi oldu!'

Galatasaray şubat ayı Divan Kurulu toplantısında, üyelerden Mete İkiz açıklamalarda bulundu.

Deloitte Football Money League'in (DFML) sunduğu gelir istatistikleri hakkında sunum yapan İkiz, toplam gelir sıralamasında Dünyanın önde gelen 30 kulübü içerinde Galatasaray'ın 21. sırada yer aldığını belirtti.



İşte Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mete İkiz'in paylaştığı o veriler;

DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE

Rapora göre Galatasaray, 2024-25 sezonunda 156 milyon Euro ticari gelir, 79 milyon Euro maç günü geliri ve 38 milyon Euro yayın hakkı geliri olmak üzere toplam 273,6 milyon Euro gelirle 21.-30. sırasındaki kulüpler arasında kendine en önde yer bulmuş, bu özellikle çok düşük yayın gelirleri ve güçleşen ekonomik koşullara rağmen Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok temsilcinin geride bırakılması açısından oldukça önemli bir başarı olarak nitelendirilmiştir.

21-30 ARASI KULÜPLERİN GELİRLERİ

- Galatasaray: 273,6 milyon Euro

- Eintracht Frankfurt: 269,9 milyon Euro

- Brighton: 238,7 milyon Euro

- Everton: 234 milyon Euro

- Crystal Palace: 232,5 milyon Euro

- Bournemouth: 218,5 milyon Euro

- Roma: 216,3 milyon Euro

- Fenerbahçe: 216 milyon Euro

- Wolverhampton: 206,3 milyon Euro

- Brentford: 206 milyon Euro

Not: Galatasaray'ın 20. sıradaki Premier Lig kulübü West Ham ile arasındaki gelir farkı 120 milyon Euro.

G.SARAY VE JUVENTUS ARASINDAKİ FARK

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mete İkiz, sunduğu raporda Galatasaray'ın İtalya Ligi'nde en çok şampiyon olmuş takım olan Juventus'tan daha fazla ticari gelir ve maç günü geliri elde ettiğini ancak yayın hakkı gelirinin Torino ekibiyle aradaki farkın açtığına parmak bastı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un gelirleri: