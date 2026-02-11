11 Şubat
Yılmaz Vural'a sürpriz teklif: Canlı yayında açıkladı

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran ve geçtiğimiz ekim ayından bu yana boşta olan Yılmaz Vural, kendisine yurt dışından gelen transfer teklifiyle ilgili konuştu.

calendar 11 Şubat 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yılmaz Vural'a sürpriz teklif: Canlı yayında açıkladı
Türk futbolunun dikkat çeken isimlerinden 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, sürpriz bir transfer teklifi aldığını açıkladı.

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, Türk futbolu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"700 KİŞİDEN MİLLİ TAKIMI YÖNETECEK BİR HOCA BULUNAMIYOR MU?"

A Milli Futbol Takımı'ndaki yabancı teknik direktör tercihini ve antrenör eğitimini eleştiren Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.

"ARMUT MU ALIYORSUN KARDEŞİM?"

Kulüp takımlarının teknik direktör seçimleriyle ilgili sert sözler sarf eden tecrübeli hoca "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUM"

Suudi Arabistan'dan bir takımla transfer görüşmesi yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var." diye konuştu. 

  • KL
