11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

N'Golo Kante transferi tarlada kutlandı

Fenerbahçeli domates üreticisi Doğan Çetin, yeni transfer N'Golo Kante'ye olan sevgisini göstermek için domates kasalarına onun adını yazdırdı.

calendar 11 Şubat 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 19:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde fanatik Fenerbahçeli domates üreticisi Doğan Çetin (53), sarı-lacivertli takımın yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin adını ürünlerini topladığı plastik kasaların üzerine yazdırdı.

Serik'te domates üreticisi Doğan Çetin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti. Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran Doğan Çetin, bu şekilde 100 kasa hazırlattı.

Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen Doğan Çetin, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti. Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan Doğan Çetin, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
