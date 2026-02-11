Haber Tarihi: 11 Şubat 2026 15:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 15:30

Deprem afet konutları aylık taksiti ne kadar? 2026

Deprem bölgesinde inşa edilen afet konutlarının fiyatı, aylık taksit tutarı ve peşin ödeme indirimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı açıklamada ödeme planının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Gelişmelerin ardından afet konutlarının ödeme planı merak edilirken örnek daireler de araştırılmaya başlandı.

Deprem afet konutları aylık taksiti ne kadar? 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında deprem konutlarının satış bedeli ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Açıklamaya göre, altyapı maliyetleri dahil olmak üzere konut bedelinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanırken, kalan tutar için faizsiz ve uzun vadeli bir ödeme planı uygulanacak.
AFET KONUTLARI AYLIK TAKSİTİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 3+1 tipindeki afet konutları ortalama 1 milyon 890 bin TL bedelle hak sahiplerine sunulacak. Bu konutlar için aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olarak belirlendi. Açıklamada, taksitlerin 18 yıl boyunca değişmeyeceği ve faiz uygulanmayacağı vurgulandı.

Köy evleri için ise aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olarak açıklandı. Köy konutlarında da benzer şekilde altyapı maliyetlerinin devlet tarafından karşılanacağı ve toplam bedel üzerinden indirim uygulanacağı belirtildi.

AFET KONUTLARI ÖDEME PLANI
Açıklanan modele göre, hak sahipleri anahtar tesliminden sonra ilk iki yıl ödeme yapmayacak. Ödemeler, teslim tarihinden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca sabit taksitlerle sürdürülecek. Devletin altyapı maliyetlerini üstlenmesi ve kalan bedel üzerinden indirim yapılmasıyla toplam konut tutarının yaklaşık yüzde 65'inin devlet tarafından karşılandığı ifade edildi.

Peşin ödeme seçeneği de ödeme planının dikkat çeken başlıklarından biri oldu. 3+1 afet konutlarında peşin ödeme tutarı 484 bin TL olarak açıklandı. Köy evlerinde ise bu rakam 448 bin TL olarak duyuruldu. Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla kredi imkanı sağlanacağı bildirildi.

