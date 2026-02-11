Zeynep Güneş kimdir? Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in hayatı ve biyografisi

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün en çok aranan konular arasında yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katılması ve burada yaşanan gelişmelerin ardından "Zeynep Güneş kimdir?" araştırıyor.

Zeynep Güneş Akgün, 1976 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisans mezunu olan Akgün, yerel yönetimlerde aktif siyaset hayatına atılarak Mihalgazi'de belediye başkanlığı görevine seçildi. 2014-2019 ve 2019-2024 dönemlerinde Mihalgazi Belediye Başkanı olarak görev yapan Akgün, 2024 yerel seçimlerinin ardından görevini sürdürmeye devam etmektedir.