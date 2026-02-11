Marcus Rashford, Atletico Madrid maçında yok

Barcelona forması giyen Marcus Rashford, Atletico Madrid maçını kaçıracak.



Katalan ekibi, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Mallorca maçında darbe alan ve dizinde ağrılar olan Rashford'un, perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçını kaçıracağını duyurdu.



Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.



Barcelona forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.



