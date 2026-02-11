11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Marcus Rashford, Atletico Madrid maçında yok

Barcelona, sakatlığı bulunan Marcus Rashford'un perşembe günü oynanacak Atletico Madrid maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

11 Şubat 2026 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona forması giyen Marcus Rashford, Atletico Madrid maçını kaçıracak.

Katalan ekibi, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Mallorca maçında darbe alan ve dizinde ağrılar olan Rashford'un, perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçını kaçıracağını duyurdu.

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Barcelona forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
