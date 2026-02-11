Süper Lig'in en az gol yiyen takımı Göztepe her yaş kategorisinde savunma performansıyla adeta kalesine duvar ördü.



Süper Lig'de 40 puanla 4'üncü sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 21 maçta sadece 12 gol yiyerek ligin en iyi savunma performansı gösteren takımı olmaya devam etti. Oynadığı 21 maçın 12'sinde kalesini gole kapatan Göztepe, Avrupa'da da zirvelerde yer aldı.



Göztepe'nin alt yaş kategorilerinde mücadele eden takımları da ağabeyleri gibi müthiş bir savunma performansı sergiledi. U19 PAF Ligi'nde 2'nci sırada yer alan Göztepe 21 maçta kalesini 16 kez rakiplerine açtı ve en az gol yiyen takım oldu. U17 Gelişim Ligi'nde 7'nci Grup'ta mücadele eden Göztepe burada da en iyi defans performansı gösteren takım unvanını almayı başardı. Sıralamada 49 puanla 3'üncü basamakta yer alan genç Göz-Göz, 21 maçta 14 gol yedi ve burada da en iyi savunma performansını ortaya koydu.



GENÇLERDEN GEÇİT YOK



U15 Gelişim Ligi'nde 14'üncü Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Göztepe, 20 maçta sadece 6 kez rakiplerini sevindirdi. U14 Gelişim Ligi'nde de Göztepe yine en iyi savunma performansı gösteren takım oldu. 14'üncü Grup'ta 2'nci basamakta yer alan Göztepe, 20 müsabakada 105 gol atıp yalnızca 5 gol yedi. Her kategoride kalesini en iyi şekilde korumayı başaran Göztepe rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.



