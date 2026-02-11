Galatasaray'a kötü haber: Bernardo Silva

Manchester City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
GUARDIOLA'DAN HAMLE
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bittiğinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli futbolcu için teknik direktörü Pep Guardiola'dan bir hamle geldi.
TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Guardiola, takımın önemli isimlerinden biri olan Bernardo Silva'yı bırakmak istemiyor.
Fichajes'te yer alan habere göre, 55 yaşındaki teknik adam, yönetim kurulundan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'nın takımda tutulmasını istedi.
Guardiola, yönetimden, 31 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerinin başlatılmasını talep etti.
Bernardo Silva'nın geleceği için önümüzdeki birkaç haftanın belirleyici olacağı belirtildi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Öte yandan Fichajes'te yer alan haberde Bernardo Silva'nın Galatasaray, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların gündeminde yer aldığı hatırlatıldı.
İNGİLTERE PERFORMANSI
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 441 maçta 74 gol attı ve 78 asist yaptı.
