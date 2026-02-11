11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Galatasaray'a kötü haber: Bernardo Silva

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın takımda tutulmasını istedi.

calendar 11 Şubat 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GUARDIOLA'DAN HAMLE

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bittiğinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli futbolcu için teknik direktörü Pep Guardiola'dan bir hamle geldi.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Guardiola, takımın önemli isimlerinden biri olan Bernardo Silva'yı bırakmak istemiyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, 55 yaşındaki teknik adam, yönetim kurulundan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'nın takımda tutulmasını istedi.

Guardiola, yönetimden, 31 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerinin başlatılmasını talep etti.

Bernardo Silva'nın geleceği için önümüzdeki birkaç haftanın belirleyici olacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Öte yandan Fichajes'te yer alan haberde Bernardo Silva'nın Galatasaray, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların gündeminde yer aldığı hatırlatıldı.

İNGİLTERE PERFORMANSI

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 441 maçta 74 gol attı ve 78 asist yaptı.

