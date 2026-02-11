11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Beşiktaş'ın Davitashvili hamlesi erteledi

Başkan Serdal Adalı'nın kanat için hedefindeki Zuriko Davitashvili, St. Etienne'in Ligue 2'deki şampiyonluk mücadelesi nedeniyle transfer döneminde Beşiktaş'a katılamadı.

11 Şubat 2026 13:23
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Davitashvili hamlesi erteledi






Ara transferi 7 isimle noktalayan siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın kanat bölgesi için rotayı yine Fransa'ya kırdığı öğrenildi.
 
Siyah-beyazlılar, yazın da uzun süre peşinde koştuğu St. Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili için ara transferde de kapıyı çaldı.
 
Fransız ekibi, Ligue 2'deki şampiyonluk yarışını gerekçe göstererek siyah-beyazlılara olumlu yanıt vermezken kanat takviyesi de böylece yaz dönemine kaldı.
 
Beşiktaş, bu transfer için maddi şartları sonuna kadar zorlasa da Fransızların inadı kırılmadı. Başkan Serdal Adalı'nın çok beğendiği Gürcü yıldız için sezon sonunda yeni bir hamle yapacağı aktarıldı.
 
Bu sezon Ligue 2'de 18 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 1 asist üretti.
 
St. Etienne, Ligue 2'de lider Troyes'un 4 puan gerisinde 37 puanla 4. sırada yer alıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
